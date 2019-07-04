Зрители нашли в сериале Netflix о Николае II ляп с Мавзолеем Ленина

Пользователи стримингового сервиса Netflix обнаружили в одной из сцен сериала о Николае II «Последние цари» ляп с Мавзолеем Ленина.

В одном из кадров, на котором показывается Красная площадь в 1905 году, отчётливо виден мавзолей, хотя известно, что в первоначальном варианте он был построен в 1924 году, когда скончался Владимир Ленин. В своём нынешнем виде сооружение появилось в 1930 году.

Также зрители обратили внимание на то, что в указанном кадре стены и башни Кремля красные, хотя в те годы они сохраняли ещё элементы побелки: окончательно перестали белить древнюю крепость лишь в советские годы.

Премьера сериала «Последние цари» состоялась 3 июля.

Документальная лента рассказывает о судьбе последнего российского императора Николая II и его семьи. Картина включает в себя не только документальные кадры, но и постановочные сцены.