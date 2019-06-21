Документальное кино с элементами реконструкции: что известно о новом сериале Netflix про Романовых

3 июля на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера сериала «Последние цари» о жизни российского императора Николая II и его семьи. Проект сочетает в себе элементы реконструкции и документалистики и охватывает исторический период от коронации царя в 1896 году до трагических событий 1918-го, когда Николай II вместе с семьёй был расстрелян большевиками в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Роли в многосерийном фильме исполнили малоизвестные российскому зрителю актёры Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт.

Вот уже на протяжении столетия история императорского дома Романовых — в частности, последнего его царствовавшего представителя Николая II — вдохновляет кинематографистов на создание художественных и документальных фильмов.

По-своему трактовать произошедшее с семьёй Романовых пытаются и российские, и зарубежные режиссёры. И тех, и других нередко осуждают за художественный вымысел и вольное изложение спорных исторических событий (чего только стоит скандал вокруг ленты Алексея Учителя «Матильда»).

В 2017-м за проект о семье Романовых взялся американский стриминговый гигант Netflix. Сериал The Last Czars (официальное название на русском языке пока не представлено, но дословно его можно перевести как «Последние цари») разрабатывался по заказу Netflix Alternative — развивающегося подразделения по созданию несценарных шоу — под руководством представителей сервиса Нэта Груя и Брэндона Ригга.

Как отмечает Deadline, «Последние цари» призваны разбавить несценарные шоу и высококлассные драматические и комедийные сериалы вроде проектов «Корона» и «Очень странные дела», входящих в направление Netflix Originals. Премьера ленты состоится 3 июля.

Многосерийный проект включает в себя элементы документального кино и реконструкции. Главные роли в нём исполнили малоизвестные российскому зрителю актёры Роберт Джек, Сюзанна Херберт и Бен Картрайт.

Судя по трейлеру, кинематографисты рассматривали период истории России длиной в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до трагических событий 1918 года, когда большевики расстреляли отрёкшегося от престола монарха и его семью.

Российская история в тот период была богата событиями, которые должны были найти отображение в сериале: коронация императора и трагедия на Ходынском поле, неудачная война с Японией и последовавшая за ней Первая русская революция, деятельность подпольных террористических ячеек и борьба с ними, учреждение Государственной думы, экономический бум, индустриализация, открытие Транссиба.

Ну и конечно же, 1913 год с его пышными торжествами по случаю 300-летия Дома Романовых и рекордными экономическими показателями. Это был последний мирный год Российской империи, за которым последовали тяжёлые месяцы Первой мировой с её победами и поражениями, Февральская революция, события октября 1917-го и кровопролитная гражданская война.

Романовы в кино

В ХХ веке фильмы о судьбе последнего русского императора по понятным причинам снимали преимущественно за рубежом: в СССР этой темы старались не касаться. Из-за недостатка информации и засилья стереотипов у иностранных авторов зачастую получалось то, что принято называть клюквой.

Горячий интерес у западных кинематографистов вызывала (да и продолжает вызывать) фигура Григория Распутина, о котором пойдёт речь и в «Последних царях». Зачастую при создании сценария использовались всевозможные небылицы и слухи о Распутине, которые получили широкое распространение ещё при его жизни. Первый такой фильм — «Падение Романовых» — появился уже в 1917 году. В Соединённых Штатах лента даже подверглась цензурным правкам: некоторые эпизоды с Распутиным тогда казались излишне провокационными.

Николай II с семьёй

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В аналогичном ключе был снят голливудский фильм 1932 года «Распутин и императрица». Авторы этой драмы так далеко зашли в своих исторических фантазиях, что были вызваны в суд.

В ленте фигурировали двое персонажей, прототипами которых стали княгиня Ирина Юсупова и её муж Феликс Юсупов. Их имена изменили на вымышленные, однако все, разумеется, понимали, о ком идёт речь. По сюжету Юсупова и Распутин состояли в отношениях. Такая сценарная выдумка не понравилась княгине и её семье. В итоге от её лица против студии Metro-Goldwyn-Mayer был выдвинут иск о клевете.

По итогам судебного разбирательства компания была вынуждена принести публичные извинения и выплатить истице компенсацию в размере $127 373, что в переводе на текущий курс превышает $2 млн. Кроме того, Юсуповы получили ещё $1 млн от студии за разрешение выпустить ленту в прокат.

К слову, именно после истории с иском к создателям «Распутина и императрицы» в Голливуде стали использовать титр: «Все персонажи вымышлены, а совпадения с реальной жизнью случайны».

В СССР художественных картин о судьбе последнего российского императора не было вплоть до 1985 года, когда на экраны вышла «Агония» Элема Климова. Эта лента задумывалась как своеобразный ответ американскому фильму 1971 года «Николай и Александра», в котором личность последнего русского царя была показана в положительном свете.

Съёмки и монтаж ленты закончили в 1975 году, однако до кинотеатров «Агония» добралась лишь через десять лет. В картине последние месяцы Российской империи были показаны в подчёркнуто мрачных тонах.

Гораздо правдоподобнее выглядела лента Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья», вышедшая на экраны в 2000 году. В ней также рассказывалось об отречении императора и последовавших затем трагических событиях. Автор подошёл к теме без заметной предвзятости, вооружившись последними на тот момент историческими изысканиями относительно обстоятельств гибели Николая II.

Одним из более поздних фильмов о царе, вызвавших резонанс в обществе, стала картина «Матильда». Режиссёр Алексей Учитель коснулся истории взаимоотношений тогда ещё наследника престола цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской, и многим его трактовка тех событий пришлась не по душе: недовольные угрожали руководству кинотеатров и требовали отказаться от проката картины. В рамках дела о давлении на кинотеатры был задержан руководитель организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин. 26 октября фильм успешно вышел в широкий прокат.