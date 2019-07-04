МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве

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МЧС продлило до конца дня 4 июля экстренное предупреждение в связи с сильным ветром в Москве. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
МЧС продлило экстренное предупреждение из-за сильного ветра в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня 4 июля в Москве сохранится сильный ветер с порывами 13—18 м/с», — указывается в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям не парковать машины под деревьями и слабо укреплёнными конструкциями. Кроме того, ведомство призвало пешеходов обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве до вечера четверга, 4 июля.

Также синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на пятницу, 5 июля, в связи с сильными порывами ветра.

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