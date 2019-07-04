В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 5 июля

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на пятницу, 5 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указывается в сообщении. Как отмечается, предупреждение связано с сильными порывами ветра до 15 м/с. Ранее синоптики объявили на 4 июля «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. По прогнозам Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье 3, 4 и 5 июля ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Местами могут пройти кратковременные дожди.