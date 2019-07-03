Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Facebook

Руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании КРОК Ренат Сайфутдинов прокомментировал в беседе с RT сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах.

«На сегодняшний день среди наиболее распространённых причин сбоев в работе соцсетей можно назвать проблемы с работоспособностью дата-центров, например связанные с инженерными системами или недостаточным резервированием», — считает эксперт.

Сайфутдинов подчеркнул, что часто причиной подобных неполадок могут стать выход из строя оборудования или программные сбои, вирусные и DDoS-атаки.

«Для того чтобы выявить все эти причины и избежать сбоев в будущем, необходимо позаботиться о создании резервной площадки для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов. Например, если компания использует один дата-центр для размещения данных, то нужно произвести резервирование инфраструктуры во втором дата-центре. Также для обеспечения катастрофоустойчивости можно использовать облачный сервис», — сказал он.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Instagram, WhatsApp и Facebook в разных странах.

Проблемы в приложении Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, и других странах.

Поступали жалобы на ряд проблем в функционировании сервиса, в основном, на проблемы с новостной лентой.