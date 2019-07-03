Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
- Reuters
Проблемы при пользовании приложения Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и других стран.
Пользователи в основном жалуются на сбои в работе новостной ленты.
В Великобритании, Испании, Германии и других странах также жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений в WhatsApp.
Что касается Facebook, то на сбои в работе соцсети жалуются в США, Великобритании, Франции и других странах. Пользователи заявляют о проблемах при загрузке фотографий.
Ранее интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.