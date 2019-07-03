Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

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Сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook наблюдается в разных странах, пользователи жалуются на ряд проблем в функционировании сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
  • Reuters

Проблемы при пользовании приложения Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и других стран.

Пользователи в основном жалуются на сбои в работе новостной ленты.

В Великобритании, Испании, Германии и других странах также жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений в WhatsApp.

Что касается Facebook, то на сбои в работе соцсети жалуются в США, Великобритании, Франции и других странах. Пользователи заявляют о проблемах при загрузке фотографий.

Ранее интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.

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