Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook наблюдается в разных странах, пользователи жалуются на ряд проблем в функционировании сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы при пользовании приложения Instagram были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции и других стран.

Пользователи в основном жалуются на сбои в работе новостной ленты.

В Великобритании, Испании, Германии и других странах также жалуются на проблемы с получением и отправкой сообщений в WhatsApp.

Что касается Facebook, то на сбои в работе соцсети жалуются в США, Великобритании, Франции и других странах. Пользователи заявляют о проблемах при загрузке фотографий.

Ранее интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.