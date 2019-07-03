Показы советских фильмов пройдут во дворах необычных домов Москвы

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Показы отечественных фильмов пройдут во дворах необычных столичных домов времён СССР, сообщает «Вечерняя Москва».
Показы советских фильмов пройдут во дворах необычных домов Москвы
  • © Кадр из фильма «Верные друзья». Режиссёр Михаил Калатозов. 1954 год

Третий сезон передвижного клуба «Кино глазами инженера» начнётся 13 июля и продлится до 7 сентября.

Главная тема в 2019 году — «Жилые районы». Также запланированы лекции об особенностях жилой архитектуры в советскую эпоху.

«Кинозалами для показов будут служить знаковые архитектурные сооружения, например красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице с необычной планировкой», — цитирует гендиректора сети «Москино» Светлану Максимченко портал мэра и правительства.

Ранее RIA56 сообщало, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.

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