Показы советских фильмов пройдут во дворах необычных домов Москвы

Показы отечественных фильмов пройдут во дворах необычных столичных домов времён СССР, сообщает «Вечерняя Москва».

Третий сезон передвижного клуба «Кино глазами инженера» начнётся 13 июля и продлится до 7 сентября.

Главная тема в 2019 году — «Жилые районы». Также запланированы лекции об особенностях жилой архитектуры в советскую эпоху.

«Кинозалами для показов будут служить знаковые архитектурные сооружения, например красные дома на улице Строителей, кольцевой дом на улице Довженко и Чазовский дом на Осенней улице с необычной планировкой», — цитирует гендиректора сети «Москино» Светлану Максимченко портал мэра и правительства.

Ранее RIA56 сообщало, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.