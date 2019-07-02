Объявлены победители Архитектурной премии Москвы

Стали известны победители Архитектурной премии Москвы. Жюри работало в два этапа. Сначала были выбраны финалисты, затем — лауреаты.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, в этом году процедура подачи заявок была упрощена. В 2019 году в финал попал 21 проект.

В категории «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования и медицины» победа досталась больнице с родильным домом в Коммунарке.

«Лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта многофункционального назначения» назван бизнес-центр «Академик».

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивного и культурно-просветительного назначения» победили многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Покровском-Стрешневе и проект входной группы в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что у станций Московских центральных диаметров (МЦД) будет единый архитектурный стиль.