Фестиваль исторических фильмов пройдёт в Новгородской области в сентябре

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Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» будет проходить в Новгородской области с 21 по 25 сентября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Фестиваль исторических фильмов пройдёт в Новгородской области в сентябре
  • РИА Новости

В частности, запланирован форум «Россия в кадре». В рамках деловой части будет затронута тема развития кинопроизводства в субъектах и системы рибейтов (возмещения затрат, сделанных на территории региона).

Зрителям представят восемь отечественных лент.

Ранее RIA56 сообщало, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.

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