Фестиваль исторических фильмов пройдёт в Новгородской области в сентябре
- РИА Новости
В частности, запланирован форум «Россия в кадре». В рамках деловой части будет затронута тема развития кинопроизводства в субъектах и системы рибейтов (возмещения затрат, сделанных на территории региона).
Зрителям представят восемь отечественных лент.
Ранее RIA56 сообщало, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.