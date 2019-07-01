Фестиваль исторических фильмов пройдёт в Новгородской области в сентябре

Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» будет проходить в Новгородской области с 21 по 25 сентября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, запланирован форум «Россия в кадре». В рамках деловой части будет затронута тема развития кинопроизводства в субъектах и системы рибейтов (возмещения затрат, сделанных на территории региона).

Зрителям представят восемь отечественных лент.

Ранее RIA56 сообщало, что церемонию открытия международного фестиваля «Восток — Запад. Классика и авангард» в Оренбургской области проведут актёры Егор Бероев, Ксения Алфёрова, Денис Косяков и Мария Горбань.