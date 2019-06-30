Актёр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью Аларкона

Советский и российский кинодраматург, актёр Александр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Аларкона.

«Мы работали вместе над «Выигрышем одинокого коммерсанта» и над «Историей одной бильярдной команды». Он был замечательным человеком с удивительной судьбой, учился во ВГИКе. Был штатным режиссёром киностудии «Мосфильм», снимал кино. Потом он уехал в Чили, но пробыл там недолго. Здесь у него семья, две жены, трое детей. Очень жаль, он был настоящим профессионалом, режиссёром, сценаристом. В двух своих картинах выступал даже как музыкант», — сказал Адабашьян.

Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет.

Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 90-е он вернулся на родину.

Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».