Актёр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью Аларкона

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Анна Лушникова
Советский и российский кинодраматург, актёр Александр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Аларкона.
Актёр Адабашьян выразил соболезнования в связи со смертью Аларкона
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«Мы работали вместе над «Выигрышем одинокого коммерсанта» и над «Историей одной бильярдной команды». Он был замечательным человеком с удивительной судьбой, учился во ВГИКе. Был штатным режиссёром киностудии «Мосфильм», снимал кино. Потом он уехал в Чили, но пробыл там недолго. Здесь у него семья, две жены, трое детей. Очень жаль, он был настоящим профессионалом, режиссёром, сценаристом. В двух своих картинах выступал даже как музыкант», — сказал Адабашьян.

Себастьян Аларкон скончался в возрасте 70 лет.

Аларкон родился в Чили, но долгое время прожил в СССР. В 90-е он вернулся на родину.

Он снял такие фильмы, как «Ягуар», «Агенты КГБ тоже влюбляются», «Испанская актриса для русского министра».

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