Французский пианист Александр Канторов получил Гран-при конкурса Чайковского

Французский пианист Александр Канторов стал обладателем Гран-при Международного конкурса имени Чайковского, сообщает пресс-служба конкурса.

Имя обладателя Гран-при объявил художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Все участники, лауреаты, конечно же, жюри, педагоги, артисты оркестров, дирижеры, организаторы перелистнули новую страницу музыкальной истории... Я желаю всем успеха и яркой блистательной музыкальной карьеры. Поздравляю всех!» — сказал он.

Ранее жюри XVI Международного конкурса Чайковского объявило лауреатов в шести номинациях: «Сольное пение», «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Медные духовые» и «Деревянные духовые».

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится раз в четыре года. Председатель жюри Денис Мацуев в своём Instagram сообщил, что в этом году за состязанием следили больше 12 млн человек.