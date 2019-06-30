Французский пианист Александр Канторов получил Гран-при конкурса Чайковского
Имя обладателя Гран-при объявил художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
«Все участники, лауреаты, конечно же, жюри, педагоги, артисты оркестров, дирижеры, организаторы перелистнули новую страницу музыкальной истории... Я желаю всем успеха и яркой блистательной музыкальной карьеры. Поздравляю всех!» — сказал он.
Ранее жюри XVI Международного конкурса Чайковского объявило лауреатов в шести номинациях: «Сольное пение», «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Медные духовые» и «Деревянные духовые».
Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится раз в четыре года. Председатель жюри Денис Мацуев в своём Instagram сообщил, что в этом году за состязанием следили больше 12 млн человек.