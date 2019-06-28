Объявлены лауреаты конкурса имени П.И. Чайковского

Жюри XVI Международного конкурса Чайковского объявило лауретов в шести номинациях: сольное пение, фортепиано, скрипка, виолончель, медные и деревянные духовые.

В номинации «сольное пение» первые три места заняли солистки из России. Золотую медаль и I премию получила Мария Баракова, второе место заняла Айгуль Хисматуллина, третье досталось Марии Мотолыгиной.

Победителем-вокалистом среди мужчин стал Александрос Ставракакис из Греции. Второе место занял Ким Гихун (Республика Корея). Россиянин Мигран Агаджанян занял третье место, а музыкант Владислав Куприянов получил спецприз «Памяти Дмитрия Хворостовского».

Награды в номинации «фортепиано» распределились следующим образом: первое место отдали Александру Канторову (Франция), второе поделили россиянин Дмитрий Шишкин и Мао Фудзита из Японии. III премию и бронзовую медаль получили россияне Алексей Мельников и Константин Емельянов, разделив награду с Кеннетом Бробергом (США).

Анастасия Кобекина из России заняла третье место в специальности «виолончель». Золотым призёром в этой программе стал Златомир Фанг (США), серебряная медаль досталась Сантьяго Каньон-Валенсиа (Колумбия).

Лучшим скрипачом конкурса признан россиянин Сергей Догадин. Второе место занял бельгиец Марк Бушков, третье — музыкант Донгюнь Ким (Корея).

Российский музыкант Федор Шагов получил серебряную медаль в номинации «медные духовые», уступив золото Юн Женгу (Китай). В категории «деревянные духовые инструменты» победил Матвей Демин.

Церемония награждения победителей и призёров конкурса состоялась 28 июня в Москве в Доме Пашкова. В субботу, 29 июня будет объявлено имя обладателя Гран-при, а также состоится официальное закрытие конкурсной программы.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского проводится раз в четыре года. Председатель жюри Денис Мацуев в своём Instagram сообщил, что в этом году за состязанием следили больше 12 млн. человек.