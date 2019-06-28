Кавказский биосферный заповедник закрыл маршруты из-за схода селя в Сочи

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Кавказский биосферный заповедник приостановил продажу билетов на два горных маршрута в районе Сочи. Это связано с ограничением движения на участке дороги в Красной Поляне, где 23 и 24 июня сошёл селевой поток, сообщает портал «Юга.ру».
Кавказский биосферный заповедник закрыл маршруты из-за схода селя в Сочи
  • © Кавказский биосферный заповедник

Как пояснили в пресс-службе заповедника, дорога технологическая, но по ней туристы направляются на несколько маршрутов. Поскольку на участке действует режим ЧС и существует угроза схода новых селей, проход людей и проезд транспорта запрещён.

Таким образом, доступ на маршруты заповедника туристам ограничили.

Ранее сообщалось, что в Сочи предупредили об усилении ветра до 25 м/с.

26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.

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