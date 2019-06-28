Кавказский биосферный заповедник закрыл маршруты из-за схода селя в Сочи
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Как пояснили в пресс-службе заповедника, дорога технологическая, но по ней туристы направляются на несколько маршрутов. Поскольку на участке действует режим ЧС и существует угроза схода новых селей, проход людей и проезд транспорта запрещён.
Таким образом, доступ на маршруты заповедника туристам ограничили.
Ранее сообщалось, что в Сочи предупредили об усилении ветра до 25 м/с.
26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.