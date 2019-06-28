Эксперт рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье

Глава отдела Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Екатерина Иванова в беседе с радио Sputnik рассказала о влиянии атмосферного давления на здоровье.

«Вопрос в том, как быстро идёт смена атмосферных фронтов. Если давление держится дольше двух дней, организм к нему привыкает. Люди с нормально функционирующей сердечно-сосудистой системой адаптируются за день», — заявила она.

По её словам, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями приспосабливаются дольше.

Как отметила Иванова, при быстрой смене погодных условий возникает больше ситуаций с обострением хронических заболеваний.

«В первую очередь это опасно для гипертоников. Гипертоникам всегда нужно следить за приёмом препаратов, а в дни резкой смены погоды и атмосферного давления — следить за приёмом лекарственных препаратов особенно внимательно плюс беречь себя», — сообщила эксперт.

Она добавила, что необходимо меньше физической активности, но буквально на два дня.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали рекордно низкое давление.