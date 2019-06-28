Синоптики дали прогноз по поводу окончания дождей в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда москвичам и гостям столицы стоит ожидать окончания сильных дождей в Москве.

«Ближайшие сутки дождь сохранится, интенсивность будет различаться: когда-то он будет сильнее, когда-то послабее. Только завтра ближе к вечеру дождь начнёт ослабевать. Но в воскресенье циклон уйдёт на восток, атмосферное давление будет интенсивно повышаться», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что все выходные в столице будет умеренно сильный северный ветер, а в воскресенье стоит ожидать кратковременных дождей.

Ранее портал «Юга.ру» писал, что в Адыгее объявили экстренное предупреждение с 28 по 30 июня из-за непогоды.