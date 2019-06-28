Москва примет всероссийский театральный марафон
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- РИА Новости
Церемония передачи его символа состоится вечером 28 июня в театре Et Cetera. Всю пятницу на площади перед его зданием проходят театрализованные представления.
«В специальную программу Года театра в Москве вошло около 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов, мероприятий в честь торжественных дат», — заявила заммэра, председатель столичного оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.
По её словам, запланированы спектакли, мастер-классы, автограф-сессии. Об этом информирует портал мэра и правительства.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве.