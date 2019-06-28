Москва примет всероссийский театральный марафон

Российская столица примет всероссийский театральный марафон, сообщает сайт «Москва 24».

Церемония передачи его символа состоится вечером 28 июня в театре Et Cetera. Всю пятницу на площади перед его зданием проходят театрализованные представления.

«В специальную программу Года театра в Москве вошло около 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов, мероприятий в честь торжественных дат», — заявила заммэра, председатель столичного оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

По её словам, запланированы спектакли, мастер-классы, автограф-сессии. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве.