Москва примет всероссийский театральный марафон

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Российская столица примет всероссийский театральный марафон, сообщает сайт «Москва 24».
Москва примет всероссийский театральный марафон
  • © Андрей Бабушкин
  • РИА Новости

Церемония передачи его символа состоится вечером 28 июня в театре Et Cetera. Всю пятницу на площади перед его зданием проходят театрализованные представления.

«В специальную программу Года театра в Москве вошло около 100 фестивалей, образовательных и творческих проектов, мероприятий в честь торжественных дат», — заявила заммэра, председатель столичного оргкомитета по проведению Года театра Наталья Сергунина.

По её словам, запланированы спектакли, мастер-классы, автограф-сессии. Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве.

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