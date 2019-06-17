Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» в Москве и Петербурге

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Балерина Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге, 20 сентября — в Москве. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Диана Вишнёва представит спектакль «Сны Спящей красавицы» в Москве и Петербурге
  • РИА Новости

Вишнёва исполнит главную партию принцессы Авроры. Её партнёром будет солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета Марайн Радемакер.

«В шоу зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них», — заявила Вишнёва.

Мировая премьера прошла в декабре 2018 года в США.

Ранее «Утро.ру» сообщало о премьере спектакля «Шут и Свадебка» на сцене Театра имени Наталии Сац в Москве.

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