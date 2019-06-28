Машков рассказал о совместных планах с Третьяковской галереей

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с «Российской газетой» рассказал о совместных планах с Третьяковской галереей.
Машков рассказал о совместных планах с Третьяковской галереей
  • РИА Новости

«Мы с Историческим музеем работаем, сейчас ещё договор интересный подпишем с Третьяковской галереей», — заявил он.

По его словам, артистам важно знать, что происходит в изобразительном искусстве.

Машков также напомнил об одном из первых упражнений по системе Константина Станиславского, когда бралась жанровая картина и нужно было пофантазировать, что произошло за несколько минут до этой сцены и что произойдёт после.

Ранее, как сообщало URA.RU, власти Пермского края прокомментировали уход Теодора Курентзиса из театра оперы и балета.

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