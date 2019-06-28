Машков рассказал о совместных планах с Третьяковской галереей
- РИА Новости
«Мы с Историческим музеем работаем, сейчас ещё договор интересный подпишем с Третьяковской галереей», — заявил он.
По его словам, артистам важно знать, что происходит в изобразительном искусстве.
Машков также напомнил об одном из первых упражнений по системе Константина Станиславского, когда бралась жанровая картина и нужно было пофантазировать, что произошло за несколько минут до этой сцены и что произойдёт после.
Ранее, как сообщало URA.RU, власти Пермского края прокомментировали уход Теодора Курентзиса из театра оперы и балета.