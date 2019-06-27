Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
По данным регионального гидрометцентра, ночью и утром 28 июня местами будет туман.
Днём и вечером прогнозируется гроза и порывистый юго-восточный ветер до 18 м/с.
Также ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило о сильной жаре и грозе. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.
В дневное время местами возможна максимальная температура воздуха выше +30 ˚С.
Ранее спасатели предупредили о сильной жаре в Красноярском крае.