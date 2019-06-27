Спасатели предупредили о сильной жаре в Красноярском крае

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю предупредило об ухудшении погоды в ближайшие дни, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

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Согласно прогнозу, с 28 июня по 1 июля в Эвенкийском муниципальном районе и на юге Туруханского района возможна сильная жара. Днём температура воздуха превысит +30 ˚С. Также ожидаются грозы, сильные дожди и туман, который снизит видимость до 1000 м. В указанных районах сохранится пожароопасность четвёртого класса. 26 июня URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.