Эксперты рассказали о сейсмической активности на Урале с начала лета

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В Институте геофизики УрО РАН рассказали о сейсмической активности в Уральском регионе с начала лета, сообщает URA.RU.
Эксперты рассказали о сейсмической активности на Урале с начала лета
  • ©Henning Kaiser/dpa
  • globallookpress.com

В июне в Челябинской и Оренбургской областях зафиксировано 41 землетрясение, ни одно из которых не представляло угрозы, поскольку их сила не превышала 2,4 балла.

Самые сильные подземные толчки отмечены в Свердловской области.

«Крупное землетрясения магнитудой 3,6 балла произошло в районе посёлка Черноярка примерно в 15 км от города Серова в Свердловской области. Толчки были зафиксированы 15 июня в 4:23 утра по местному времени», — заявили эксперты.

По их словам, они продолжают наблюдение за городом Катав-Ивановск, где произошло очередное землетрясение силой до двух баллов.

«В июле в Катав-Ивановск поедет новая экспедиция», — добавили в институте.

В ночь на среду, 5 сентября 2018 года, в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 133 км от Уфы.

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