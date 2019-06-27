Эксперты рассказали о сейсмической активности на Урале с начала лета

В Институте геофизики УрО РАН рассказали о сейсмической активности в Уральском регионе с начала лета, сообщает URA.RU.

В июне в Челябинской и Оренбургской областях зафиксировано 41 землетрясение, ни одно из которых не представляло угрозы, поскольку их сила не превышала 2,4 балла.

Самые сильные подземные толчки отмечены в Свердловской области.

«Крупное землетрясения магнитудой 3,6 балла произошло в районе посёлка Черноярка примерно в 15 км от города Серова в Свердловской области. Толчки были зафиксированы 15 июня в 4:23 утра по местному времени», — заявили эксперты.

По их словам, они продолжают наблюдение за городом Катав-Ивановск, где произошло очередное землетрясение силой до двух баллов.

«В июле в Катав-Ивановск поедет новая экспедиция», — добавили в институте.

В ночь на среду, 5 сентября 2018 года, в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 133 км от Уфы.