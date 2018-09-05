«Экзотические события для нашей местности»: что известно о землетрясении на Урале

В ночь на среду, 5 сентября, в Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 133 км от Уфы. В ряде жилых домов образовались трещины. Власти приняли решение об отмене занятий в школах, пациентов местной больницы эвакуировали в другое здание. При этом на работу расположенных в регионе предприятий и боеготовность воинских частей стихия не повлияла. Кроме того, примерно в 10:30 по местному времени (08:30 мск) было зафиксировано ещё одно землетрясение — магнитудой 4,4. По словам сейсмологов, подобные явления — неординарное событие для региона, однако серьёзных разрушений при такой интенсивности ожидать не стоит.

В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 133 км от Уфы. Повторный подземный толчок интенсивностью 4,4 произошёл днём в том же районе.

«По уточнённым данным, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме», — заявили в МЧС.

Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил RT пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

«В зоне землетрясения оказалось 17 населённых пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и Главного управления МЧС по Челябинской области и устанавливает тот ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей нет», — подчеркнул он.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин в беседе с RT заявил, что подобные явления редки для Урала.

«По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6—7 баллов в эпицентре. Это, конечно, не серьёзные разрушения, но некоторые возможны. Для того чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки, надо подождать какое-то время», — заявил эксперт.

«С потолков отвалилась штукатурка»

В связи с землетрясением в Катав-Ивановском муниципальном районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева.

«Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введён режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении», — заявила она.

Федосеева отметила, что в школах района отменили занятия, а в детских садах родителей попросили забрать детей домой.

По её словам, в Единую диспетчерскую службу поступают сообщения от жителей района, чьи дома пострадали в результате стихии.

«Очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках на улице Степана Разина образовались трещины. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения», — рассказала Федосеева.

Жители Катав-Ивановска рассказали RT, что толчки во время землетрясения были ощутимыми.

«Землетрясение началось в 04:00 (02:00 мск. — RT), вся семья проснулась от толчков. Ребёнок и жена испугались. Дом вибрировал, окна дрожали», — рассказал очевидец.

Он подтвердил, что детские сады и школы были эвакуированы, а врачи стали принимать пациентов в другом здании.

«Для нашей местности такие события носят экзотический характер, так как до этого такого не было. Люди напуганы нынешней ситуацией», — добавил очевидец.

По словам жительницы Катав-Ивановского района Снежаны Кузьмичёвой, её семья также проснулась из-за землетрясения.

«Мы живём на 5-м этаже. Проснулись от того, что нас подкинуло на кровати, был гул, дети заплакали. Мы с мужем в считаные секунды оказались в детской, ещё трясло. Со шкафов падали книги и рамки с фото», — рассказала она RT.

В пресс-службе муниципального района попросили местных жителей «не беспокоиться и остро не реагировать на афтершоки», отметив, что повторные сильные толчки маловероятны.

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Предприятия не пострадали

При этом землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа (ЦВО).

«Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трёх регионах — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.

В штатном режиме работают расположенные в регионе атомные предприятия: производственное объединение «Маяк», Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина и приборостроительный завод в Трёхгорном.

«По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме», — сообщили РИА Новости в «Росатоме».