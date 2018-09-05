«Экзотические события для нашей местности»: что известно о землетрясении на Урале
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В ночь на 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Как сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области, сейсмическая активность была зафиксирована в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 133 км от Уфы. Повторный подземный толчок интенсивностью 4,4 произошёл днём в том же районе.
«По уточнённым данным, пострадавших и значительных разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме», — заявили в МЧС.
Информацию об отсутствии пострадавших подтвердил RT пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.
«В зоне землетрясения оказалось 17 населённых пунктов, в каждом из них работает совместная рабочая группа Министерства общественной безопасности области и Главного управления МЧС по Челябинской области и устанавливает тот ущерб, который землетрясение принесло. Как мы оцениваем, угрозы для местных жителей нет», — подчеркнул он.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин в беседе с RT заявил, что подобные явления редки для Урала.
«По данным Единой геофизической службы РАН, с 2000 года было одно землетрясение на Урале (в 2002 году), магнитуда была только 3. Неординарное событие для этого региона. Могло быть до 6—7 баллов в эпицентре. Это, конечно, не серьёзные разрушения, но некоторые возможны. Для того чтобы прогнозировать, будут ли повторные толчки, надо подождать какое-то время», — заявил эксперт.
«С потолков отвалилась штукатурка»
В связи с землетрясением в Катав-Ивановском муниципальном районе был введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева.
«Создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введён режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении», — заявила она.
Федосеева отметила, что в школах района отменили занятия, а в детских садах родителей попросили забрать детей домой.
По её словам, в Единую диспетчерскую службу поступают сообщения от жителей района, чьи дома пострадали в результате стихии.
«Очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка. В пятиэтажках на улице Степана Разина образовались трещины. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения», — рассказала Федосеева.
Жители Катав-Ивановска рассказали RT, что толчки во время землетрясения были ощутимыми.
«Землетрясение началось в 04:00 (02:00 мск. — RT), вся семья проснулась от толчков. Ребёнок и жена испугались. Дом вибрировал, окна дрожали», — рассказал очевидец.
Он подтвердил, что детские сады и школы были эвакуированы, а врачи стали принимать пациентов в другом здании.
«Для нашей местности такие события носят экзотический характер, так как до этого такого не было. Люди напуганы нынешней ситуацией», — добавил очевидец.
По словам жительницы Катав-Ивановского района Снежаны Кузьмичёвой, её семья также проснулась из-за землетрясения.
«Мы живём на 5-м этаже. Проснулись от того, что нас подкинуло на кровати, был гул, дети заплакали. Мы с мужем в считаные секунды оказались в детской, ещё трясло. Со шкафов падали книги и рамки с фото», — рассказала она RT.
В пресс-службе муниципального района попросили местных жителей «не беспокоиться и остро не реагировать на афтершоки», отметив, что повторные сильные толчки маловероятны.
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Предприятия не пострадали
При этом землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов Центрального военного округа (ЦВО).
«Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трёх регионах — Башкирии, Свердловской и Челябинской областей, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ЦВО.
В штатном режиме работают расположенные в регионе атомные предприятия: производственное объединение «Маяк», Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина и приборостроительный завод в Трёхгорном.
«По сообщениям служб ГО и ЧС предприятий, землетрясение никак не повлияло ни на деятельность предприятий, ни на их сотрудников. Все предприятия работают в штатном режиме», — сообщили РИА Новости в «Росатоме».