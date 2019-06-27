Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдёт в парке «Сокольники»

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В столичном парке «Сокольники» 13 июля пройдёт фестиваль «Разноцветная Москва».
Фестиваль «Разноцветная Москва» пройдёт в парке «Сокольники»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москвы 24».

Отмечается, что мероприятие посвящено 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

«Главная идея мероприятия — познакомить москвичей с молодёжными субкультурами и посредством уличного искусства напомнить им сюжеты выдающихся произведений русского классика», — пояснили организаторы.

На портале мэра и правительства Москвы опубликована программа фестиваля

Гостей ждут бесплатные спортивные и художественные мастер-классы, соревнования по брейк-дансу, конкурс мастеров граффити и показательные выступления по слэклайну.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве с 28 июня до 28 июля будет проходить выставка «Классика хорватской фотографии».

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