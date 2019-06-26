Выставка «Классика хорватской фотографии» откроется 28 июня в Москве
- Загреб / © Nick Savchenko / wikipedia.org
Её проводит Мультимедиа Арт Музей (Москва) в партнёрстве с Музеем искусств и ремёсел (Загреб).
Как рассказали в пресс-службе, на экспозиции представят 80 работ таких мастеров, как Тошо Дабац, Джуро Янекович, Милан и Славка Павич, Младен Тудор.
Выставка входит в программу Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал об уличном арт-фестивале «Москва — Париж — Москва».