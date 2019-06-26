Выставка «Классика хорватской фотографии» откроется 28 июня в Москве

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Выставка «Классика хорватской фотографии» будет проходить в Москве с 28 июня до 28 июля, сообщает Nation News.
Выставка «Классика хорватской фотографии» откроется 28 июня в Москве
  • Загреб / © Nick Savchenko / wikipedia.org

Её проводит Мультимедиа Арт Музей (Москва) в партнёрстве с Музеем искусств и ремёсел (Загреб).

Как рассказали в пресс-службе, на экспозиции представят 80 работ таких мастеров, как Тошо Дабац, Джуро Янекович, Милан и Славка Павич, Младен Тудор.

Выставка входит в программу Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал об уличном арт-фестивале «Москва — Париж — Москва».

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