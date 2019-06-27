Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные и на следующей неделе.

По данным синоптика, дожди будут продолжаться и в выходные. Он отметил, что в ближайшие три дня будет проходить атмосферный фронт.

«В субботу будет облачно, местами порывистый ветер, местами 15-20 м/c, в воскресенье будет облачно, местами дожди, ветер до 10 м/c», — сказал Цыганков.

Он также добавил, что в понедельник будет облачно и без осадков, температура составит +15…+24 °С.

«Во вторник и среду будет небольшой дождь, но уже тепло +23…+28 °С во вторник, +20…+25 °С в среду», — добавил синоптик.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и сильном ветре.