Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

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Кирилл Горшенин
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные и на следующей неделе.
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве
  • РИА Новости

По данным синоптика, дожди будут продолжаться и в выходные. Он отметил, что в ближайшие три дня будет проходить атмосферный фронт.

«В субботу будет облачно, местами порывистый ветер, местами 15-20 м/c, в воскресенье будет облачно, местами дожди, ветер до 10 м/c», — сказал Цыганков.

Он также добавил, что в понедельник будет облачно и без осадков,  температура составит +15…+24 °С.

«Во вторник и среду будет небольшой дождь, но уже тепло +23…+28 °С во вторник, +20…+25 °С в среду»,  — добавил синоптик.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозе, граде и сильном ветре.

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