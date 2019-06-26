В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале
- РИА Новости
«Оценка, которая сегодня прозвучала от учёных, — это мнение, но к нему надо прислушиваться. На Байкале действительно есть ряд угроз, которые демонстрируют, что экологическая ситуация не улучшается», — заявил депутат.
По его словам, данное мнение возьмут в разработку и будут учитывать при принятии законов.
Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросла концентрация бактерий, продуцирующих токсины.
В ходе выступления на Всероссийском водном конгрессе он сказал, что в скором времени воду из озера нельзя будет пить.
В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале.