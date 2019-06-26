В РАН прокомментировали сообщения о токсичной воде в Байкале

Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, загрязнения в озере распространяются на мелководье.

«Байкальскую воду для питья берут из основного объёма, из глубины как минимум 20 м. Байкальская вода не предназначена для постоянного питья, потому что она не содержит необходимых для человека минеральных солей», — цитирует академика РИА Новости.

Он пояснил, что её можно использовать для питья только в десертных целях, а для постоянного употребления она слишком чистая, как дистиллированная.

«Пока с загрязнениями глубоководный Байкал справляется, как делает это уже миллионы лет», — заверил Данилов-Данильян.

Ранее директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов заявил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

В ходе выступления на Всероссийском водном конгрессе он сказал, что в скором времени воду из озера нельзя будет пить.



