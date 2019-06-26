Спасатели предупредили о ветре до 18 м/с в Башкирии

Главное управление МЧС России по Башкирии предупредило об ухудшении погоды, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ведомства.

По прогнозу, в ближайшее время с сохранением на четверг, 27 июня, возможны небольшие кратковременные дожди (по северо-востоку — до умеренных), грозы и сильный северный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели призвали соблюдать внимательность и осторожность. При грозе желательно оставаться в помещениях. На улице рекомендуется избегать мест у шатких конструкций, линий электропередачи и деревьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе объявлено штормовое предупреждение.