Солист «Песняров» прокомментировал сообщение о гибели гитариста Ивановского

Солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о гибели гитариста Аркадия Ивановского.

«Он был очень хорошим гитаристом, его любили не только за технику исполнения, у него были фразы такие великолепные», — заявил он.

По его словам, Ивановский был очень хорошим пловцом.

Как предположил Борткевич, гитарист мог далеко заплыть, не исключено, что что-то случилось с сердцем.

«Точно мы пока не знаем», — добавил он.

Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива.

Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга.

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.