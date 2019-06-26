Солист «Песняров» прокомментировал сообщение о гибели гитариста Ивановского
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«Он был очень хорошим гитаристом, его любили не только за технику исполнения, у него были фразы такие великолепные», — заявил он.
По его словам, Ивановский был очень хорошим пловцом.
Как предположил Борткевич, гитарист мог далеко заплыть, не исключено, что что-то случилось с сердцем.
«Точно мы пока не знаем», — добавил он.
Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива.
Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга.
Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.