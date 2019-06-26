Солист «Песняров» прокомментировал сообщение о гибели гитариста Ивановского

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Солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о гибели гитариста Аркадия Ивановского.
Солист «Песняров» прокомментировал сообщение о гибели гитариста Ивановского
  • © Аркадий Ивановский
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«Он был очень хорошим гитаристом, его любили не только за технику исполнения, у него были фразы такие великолепные», — заявил он.

По его словам, Ивановский был очень хорошим пловцом.

Как предположил Борткевич, гитарист мог далеко заплыть, не исключено, что что-то случилось с сердцем.

«Точно мы пока не знаем», — добавил он.

Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. 

Гитарист также сотрудничал с Белорусским государственным оркестром Михаила Финберга. 

Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске.

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