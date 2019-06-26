Вин Дизель опубликовал видео со съёмок фильма «Форсаж 9»

Американский актёр Вин Дизель на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал видео со съёмок очередной части фильма «Форсаж».

На кадрах можно увидеть постоянную спутницу артиста по сценарию — актрису Мишель Родригес, исполнительницу роли Летти.

«Вау! Даже не верится. Мы только что завершили первый съёмочный день», — сказал Дизель.

Актёр также поблагодарил актёрский состав и команду за то, что ему вновь выпал шанс принять участие в создании проекта.

Мировая премьера фильма, предположительно, состоится в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео со съёмок новой картины о приключениях британского спецагента Джеймса Бонда — «Бонд 25».