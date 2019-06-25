В Казани отреставрируют Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

В Казани планируют отремонтировать и отреставрировать Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, сообщает «Реальное время».

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Соответствующую заявку разместило Главное инвестиционно-строительное управление республики. Максимальная цена контракта составляет 137 млн рублей. Данные опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок. Заявки принимаются до 10 июля. Из документов следует, что источник финансирования — бюджет региона. Окончание работ намечено на 31 мая 2020 года. Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.