В Казани отреставрируют Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля

Короткая ссылка
В Казани планируют отремонтировать и отреставрировать Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, сообщает «Реальное время».
В Казани отреставрируют Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
  • ©wikipedia.org

Соответствующую заявку разместило Главное инвестиционно-строительное управление республики. Максимальная цена контракта составляет 137 млн рублей. Данные опубликованы в единой информационной системе в сфере закупок.

Заявки принимаются до 10 июля. Из документов следует, что источник финансирования — бюджет региона. Окончание работ намечено на 31 мая 2020 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области обсудили меры по восстановлению объектов культурного наследия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить