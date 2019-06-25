Верник выразил соболезнования в связи со смертью Покровской

Советский и российский актёр театра и кино Игорь Верник в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР, профессора и театрального режиссёра Аллы Покровской.

«Это очень большая утрата для русского театра, для Школы-студии МХАТ, где Алла Борисовна преподавала. Попасть к ней было счастьем, из её рук выходили готовые артисты. Для нас это очень большая потеря», — сказал он.

Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни.

В 1979 году Покровская начала педагогическую деятельность. Она преподавала на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и в её зарубежных филиалах.

На счету актрисы десятки работ в театре и кино. Одна из последних её ролей в кинематографе — мать Высоцкого в фильме Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой».