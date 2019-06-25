В Эрмитаже пройдёт выставка экспонатов из собрания графа Строганова

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В Николаевском зале Зимнего дворца 26 июня откроется экспозиция под названием «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова».
В Эрмитаже пройдёт выставка экспонатов из собрания графа Строганова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Посетителям будет представлено более 140 экспонатов: картины, скульптуры, фотографии и другие достояния культуры.

Данная коллекция относится ко второй половине XIX века.

Ранее сообщалось, что между Пушкинским музеем и Эрмитажем пройдёт обмен экспонатами в рамках проектов «Щукин. Биография коллекции» и «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы».

Inforeactor также передавал, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.

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