В Эрмитаже пройдёт выставка экспонатов из собрания графа Строганова

В Николаевском зале Зимнего дворца 26 июня откроется экспозиция под названием «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова».

Об этом сообщает РИА Новости.

Посетителям будет представлено более 140 экспонатов: картины, скульптуры, фотографии и другие достояния культуры.

Данная коллекция относится ко второй половине XIX века.

Ранее сообщалось, что между Пушкинским музеем и Эрмитажем пройдёт обмен экспонатами в рамках проектов «Щукин. Биография коллекции» и «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы».

Inforeactor также передавал, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.