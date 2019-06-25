В Эрмитаже пройдёт выставка экспонатов из собрания графа Строганова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Посетителям будет представлено более 140 экспонатов: картины, скульптуры, фотографии и другие достояния культуры.
Данная коллекция относится ко второй половине XIX века.
Ранее сообщалось, что между Пушкинским музеем и Эрмитажем пройдёт обмен экспонатами в рамках проектов «Щукин. Биография коллекции» и «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы».
Inforeactor также передавал, что Эрмитаж расширил список категорий граждан, которые могут посещать музей бесплатно.