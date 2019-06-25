Сэмюэл Л. Джексон нашёл ошибку в постере к новому фильму о Человеке-пауке

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Американский актёр Сэмюэл Л. Джексон на своей странице в социальной сети Instagram увидел ошибку на одном из постеров к новому фильму «Человек-паук: Вдали от дома».

«Что здесь происходит?» — написал артист.

В картине Сэмюэл Л. Джексон сыграл роль супергероя Ника Фьюри, который носит повязку на левом глазу из-за полученной ранее травмы.

Однако на одном из изображений, опубликованных актёром, повязка у его героя расположена на правом глазу.

Ранее американский актёр Джейк Джилленхол рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».

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