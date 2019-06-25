Сэмюэл Л. Джексон нашёл ошибку в постере к новому фильму о Человеке-пауке
«Что здесь происходит?» — написал артист.
В картине Сэмюэл Л. Джексон сыграл роль супергероя Ника Фьюри, который носит повязку на левом глазу из-за полученной ранее травмы.
Однако на одном из изображений, опубликованных актёром, повязка у его героя расположена на правом глазу.
Ранее американский актёр Джейк Джилленхол рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».