СМИ узнали, кто сыграет Нео в новой «Матрице»

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Работа над очередным фильмом «Матрица» началась, передаёт The Source. По некоторым данным, режиссёрами картины могут выступить сёстры Лана и Лилли Вачовски.

Как отмечается, роль главного героя — Нео — досталась американскому актёру Майклу Б. Джордану («Крид: Наследие Рокки», 2015; «Чёрная пантера», 2018). 

Съёмки фильма, предположительно, начнутся в 2020 году в Чикаго, рабочее название ленты — Project Ice Cream.

Ранее, как передавал kp.ru, продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок картины о Чернобыле.

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