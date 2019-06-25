СМИ узнали, кто сыграет Нео в новой «Матрице»

Работа над очередным фильмом «Матрица» началась, передаёт The Source. По некоторым данным, режиссёрами картины могут выступить сёстры Лана и Лилли Вачовски.

Как отмечается, роль главного героя — Нео — досталась американскому актёру Майклу Б. Джордану («Крид: Наследие Рокки», 2015; «Чёрная пантера», 2018). The Wachowski’s May Direct the Rumored ‘Matrix’ Reboot Starring Michael B Jordan https://t.co/0Tg32sk1hVpic.twitter.com/Xil7IICnkm — The Source Magazine (@TheSource) 24 июня 2019 г. Съёмки фильма, предположительно, начнутся в 2020 году в Чикаго, рабочее название ленты — Project Ice Cream. Ранее, как передавал kp.ru, продюсер Александр Роднянский в подробностях рассказал об организации съёмок картины о Чернобыле.