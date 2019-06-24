Выставка старинных трамваев пройдёт 13 июля в Москве

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Выставка старинных трамваев пройдёт 13 июля на Чистопрудном бульваре, сообщает «Вечерняя Москва».
Выставка старинных трамваев пройдёт 13 июля в Москве
  • ©mos.ru

Она будет работать с 13:00 до 18:00.

«Парад трамваев уже стал доброй весенней традицией. В этом году мы сделали москвичам особый подарок — второй парад трамваев состоится в июле в День московского транспорта», — заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.

Также подготовлена развлекательная программа с конкурсами и викторинами, передаёт портал мэра и правительства.

День московского транспорта отмечается во вторую субботу июля. Он приурочен к дате запуска первого в городе общественного транспорта — конки, которая вышла на маршрут 7 июля 1872 года.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге появится более 20 новых трамваев в 2019 году.

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