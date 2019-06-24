Чернышов назвал Харитонова добрым и талантливым человеком

Актёр Андрей Чернышов в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Андрея Харитонова.

Артисты играли в одном из спектаклей. После совместной работы у Чернышова сложилось исключительно положительное впечатление о Харитонове.

«Он был профессиональный человек. Он был открытый, добрый, талантливый человек. Очень жаль, что так произошло», — заявил он.

Как отметил Чернышов, Харитонов был позитивным и никогда не вступал в конфликты.

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни.

Наиболее известной ролью актёра стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко.

Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Чёрных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).