В Адыгее нашли шесть разграбленных курганов
- РИА Новости
Он рассказал, что курганы разрушены неизвестными с помощью землеройной техники.
Информацию уже передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место и зафиксировали факт разграбления.
«Скорее всего, курганы были разрушены в прошлом году, а в этом году повторно разграблены. На месте курганов было обнаружено большое число осколков древней керамики», — добавил Ципинов.
В апреле в Адыгее выявили два факта разграбления курганов за месяц.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».