В Адыгее нашли шесть разграбленных курганов

В районе посёлка Каменномостского обнаружили шесть разграбленных курганов, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на руководителя управления по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи Рустема Ципинова.

Он рассказал, что курганы разрушены неизвестными с помощью землеройной техники.

Информацию уже передали в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место и зафиксировали факт разграбления.

«Скорее всего, курганы были разрушены в прошлом году, а в этом году повторно разграблены. На месте курганов было обнаружено большое число осколков древней керамики», — добавил Ципинов.

В апреле в Адыгее выявили два факта разграбления курганов за месяц.

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