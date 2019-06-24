В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на МЧС.

По прогнозу регионального гидрометцентра, с 20:00 24 июня до 20:00 25 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, в дневное время — град.

Ветер 5—10 м/с, во время гроз прогнозируется шквалистое усиление до 18 м/с. На отдельных участках автотрасс ожидается ухудшение видимости до 1—2 км.

14 июня URA.RU сообщало, что на Ямале приостановили движение паромов из-за непогоды.