Киновед оценил роль Харитонова в фильме «Овод»

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Киновед Андрей Дементьев в беседе с радио Sputnik оценил роль актёра Андрея Харитонова в фильме «Овод».
Киновед оценил роль Харитонова в фильме «Овод»
  • РИА Новости

«С Андреем Харитоновым я был знаком, когда работал на студии Довженко редактором. Как раз в 1980 году, когда я туда поступил, вышел знаменитый мини-сериал «Овод», где Харитонов сыграл главную роль. Я был свидетелем того, какой шум вокруг Харитонова поднялся тогда», — заявил Дементьев.

По его словам, всё действие в «Оводе» было отдано страстям, которые Харитонов передал блистательно.

Киновед назвал эту роль высшей точкой в карьере артиста.

Ранее Пятый канал сообщал, что причиной смерти Харитонова стал рак желудка.

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