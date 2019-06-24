Киновед оценил роль Харитонова в фильме «Овод»

Киновед Андрей Дементьев в беседе с радио Sputnik оценил роль актёра Андрея Харитонова в фильме «Овод».

«С Андреем Харитоновым я был знаком, когда работал на студии Довженко редактором. Как раз в 1980 году, когда я туда поступил, вышел знаменитый мини-сериал «Овод», где Харитонов сыграл главную роль. Я был свидетелем того, какой шум вокруг Харитонова поднялся тогда», — заявил Дементьев.

По его словам, всё действие в «Оводе» было отдано страстям, которые Харитонов передал блистательно.

Киновед назвал эту роль высшей точкой в карьере артиста.

Ранее Пятый канал сообщал, что причиной смерти Харитонова стал рак желудка.