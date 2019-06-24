СМИ узнали причину смерти актёра Андрея Харитонова
Отмечается, что Харитонов боролся с заболеванием последние несколько лет. Он перенёс шесть операций, однако справиться с болезнью ему так и не удалось.
Советский и российский актёр театра и кино Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни.
Наиболее известной ролью актёра стал Артур Бертон в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко.
Харитонов также снялся в кинофильмах «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Чёрных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984).