Штормовое предупреждение объявили в Татарстане

Штормовое предупреждение объявили в понедельник, 24 июня, в Татарстане, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

РИА Новости

С 12:00 в южных районах возможны грозы, местами сильные дожди, ливни и град. Скорость ветра может достигать 19—24 м/с. По словам спасателей, непогода сохранится до вечера. 13 июня URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.