Штормовое предупреждение объявили в Татарстане

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Штормовое предупреждение объявили в понедельник, 24 июня, в Татарстане, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Штормовое предупреждение объявили в Татарстане
  • РИА Новости

С 12:00 в южных районах возможны грозы, местами сильные дожди, ливни и град.

Скорость ветра может достигать 19—24 м/с.

По словам спасателей, непогода сохранится до вечера.

13 июня URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.

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