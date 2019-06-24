Штормовое предупреждение объявили в Татарстане
Штормовое предупреждение объявили в понедельник, 24 июня, в Татарстане, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
- РИА Новости
С 12:00 в южных районах возможны грозы, местами сильные дожди, ливни и град.
Скорость ветра может достигать 19—24 м/с.
По словам спасателей, непогода сохранится до вечера.
13 июня URA.RU сообщало о штормовом предупреждении в Курганской области.
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