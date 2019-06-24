Ротенберг заявил о необходимости развивать технологии в России

В вопросах технологического развития Россия должна быть независимой, заявил глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в интервью ведущей программы SophieCo на RT Софико Шеварднадзе.

«Сейчас и планируется вкладывать (в технологии). Понятно, что Запад тоже пойдёт вперёд, мы от них отстали, но нам двигаться вперёд всё равно надо. Хорошо, предположим, правдами или неправдами мы возьмём у них эти технологии. Они опять введут санкции, опять нам перекроют доступ, мы опять будем ходить к ним и как шакалы выть. Ну что-то же надо делать. А искусственный интеллект — это важная штука. Надо двигаться вперёд. Идти, идти и идти вперёд и не рассчитывать даже на Китай», — сказал бизнесмен.

По его словам, необходимо изыскивать ресурсы внутри и обязательно их поддерживать.

Полная версия интервью — в материале RT.