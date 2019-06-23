Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Калифорнии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 на севере американского штата Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По уточнённым данным, эпицентр находился в 58 км к юго-западу от города Юрика. Очаг залегал на глубине 9,5 км.

К настоящему моменту данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6.