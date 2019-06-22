МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Московской области
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«В связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие один-два часа с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидается гроза с дождем, в отдельных районах — град, усиление ветра порывами до 18 м/с», — указано в сообщении.
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