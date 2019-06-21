Эксперт прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане

Исполнительный директор ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.

«Одной из центральных тем на саммите G20 в Японии является проблема экологии. Важность этой проблемы поднимается на всех уровнях, причём не только за рубежом, но и у нас», — заявил он.

По его словам, в этом отношении интересны результаты исследования, посвящённого Дню Земли. Опрос проводился в 27 странах.

«Так, наиболее значимыми проблемами для экологии россияне назвали производственные отходы — 46% от общего числа опрошенных», — отметил Мельников.

Как сообщил эксперт, второй по значимости российские респонденты назвали проблему утилизации отходов, третьей — проблему загрязнения воздуха.

«Сейчас всё большую популярность у нас в стране приобретает раздельная утилизация мусора, проводится «мусорная реформа», внедряется принцип рециклингового производства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что внесённое предложение станет первой в мире основой для сокращения загрязнений океана пластиком.

ФАН сообщало, что Минприроды и Роспотребнадзор выступили за снижение продаж пластиковой посуды.