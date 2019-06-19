В «Роскосмосе» назвали «Челябинским метеором» трамвай собственного производства

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Представители госкорпорации «Роскосмос» в рамках международного инновационного форума SmartTRANSPORT в Санкт-Петербурге представили новый низкопольный трамвай, получивший название «Челябинский метеор».
В «Роскосмосе» назвали «Челябинским метеором» трамвай собственного производства
  • РИА Новости

Об этом в своём Twitter сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) презентовал 100%-низкопольный трамвайный вагон «Челябинский метеор». Уже разработаны и другие интересные модели. Ждём заказы!» — написал он.

Ранее Рогозин заявил, что у России есть резерв возможностей для конкуренции с США на международном рынке космических услуг.

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