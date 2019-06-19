В Ботаническом саду Петербурга заявили о рекордном цветении «Царицы ночи»

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге заявили о рекордном цветении кактуса «Царица ночи», сообщает kp.ru.

«Сколько бутонов расцветёт в одну ночь, пока не знает никто. В этом году каждый показ — рекорд. Но о таком обильном цветении этого экземпляра мы даже не мечтали», — заявили в учреждении.

«Царицей ночи» растение назвали за то, что его цветок, диаметр которого достигает 35 см, распускается раз в год и только после захода солнца.

Ранее «Невские новости» сообщали о Фестивале цветов в Санкт-Петербурге.