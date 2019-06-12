Фестиваль цветов открылся в Петербурге

Фестиваль цветов открылся в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Невские новости».

Россию представляют обладатели Кубка чемпионата России по флористике Ирина Тренева и Вадим Казанский и вице-чемпион Европы Роман Штенгауэр.

Также на фестиваль приехали специалисты из Венгрии, Нидерландов, Японии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы.

Выставку цветочных арт-объектов под открытым небом можно увидеть до 13 июня.

Флористы представят работы в конкурсных номинациях, среди которых «Лучший букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучшая платформа» и «Лучшее цветочное панно».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице начали устанавливать композиции, участвующие в международном конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем».