Фестиваль цветов пройдёт 11—13 июня в Петербурге

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Фестиваль цветов пройдёт 11—13 июня в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.
Фестиваль цветов пройдёт 11—13 июня в Петербурге
  • © Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

В этом году мероприятие посвятят Году театра в России.

Запланированы интерактивная программа на Перинной линии, парад цветов по Невскому проспекту, гала-концерт «Бал цветов».

Специальный гость фестиваля — Военный оркестр Королевской гвардии Омана.

Что касается флористов, то они представят работы в конкурсных номинациях, среди которых «Лучший букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучшая платформа» и «Лучшее цветочное панно».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице начали устанавливать композиции, участвующие в международном конкурсе ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

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